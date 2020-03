Altice Portugal intensifica Plano de Contingência com implementação de novas medidas

A Altice Portugal, face ao cenário actual da saúde pública, sempre em estreito e permanente diálogo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, intensifica o seu Plano de Contingência com novas medidas e acções preventivas com vista a garantir condições de segurança e de saúde aos seus colaboradores e clientes, assegurando a continuidade do negócio e dos serviços prestados pelas empresas da Altice Portugal.

Conheça todas as medidas:

Medidas Gerais

• Implementação de escalas rotativas entre equipas em regime de teletrabalho, e sempre que as funções assim o permitam, numa ótica de preservação da saúde dos colaboradores e na garantia de continuidade de negócio.

• Capacidade de teletrabalho para 4.000 trabalhadores, podendo ser avaliada a necessidade de se alargar esse universo.

• Manutenção da remuneração e da apólice de seguros de trabalho para colaboradores em regime de teletrabalho.

• Implementação de dispensa imediata de assiduidade em regime de teletrabalho a colaboradores pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade (oncológicos ativos, doentes crónicos já identificados) e colaboradoras grávidas.

• Criação de Pivots COVID-19, para operacionalizar as diferentes medidas em vigor no Plano de Contingência da Altice Portugal.

• Aumento do distanciamento de postos de trabalho na Altice Portugal.

• Abertura das portas de acesso a corredores, elevadores, escadas de incêndio e outros locais de grande passagem.

• Criação de salas de isolamento em edifícios onde se justifique, a serem ativadas em caso de necessidade.

• Implementação do Gabinete de Crise de Operações com definição de Plano de Serviços Mínimos Indispensáveis a acionar assim que se justifique, para atividades de reposição e ativação de serviços, apoio técnico e não técnico, atividades comerciais e administrativas, e complementares.

• Reforço da equipa de Saúde no Trabalho da Altice Cuidados de Saúde, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto.

• Adiamento da realização de eventos públicos da Empresa.

• Suspensão de viagens ao estrangeiro ou dentro do país.

• Redução, ao estritamente indispensável, da participação da Equipa de Gestão da Altice Portugal em iniciativas públicas e reuniões externas.

É completamente desaconselhável a realização de reuniões com elementos externos à empresa, e/ou nas instalações Altice Portugal, aconselhando-se a utilização de meios eletrónicos de comunicação em alternativa.

• Reforço do abastecimento de gel desinfetante e máscaras hospitalares nos edifícios e lojas MEO.

• Difusão de informação esclarecedora em todos os canais internos da Empresa.

Medidas específicas para lojas

• Disponibilização de gel desinfetante em backoffice.

• Reforço de ações de limpeza periódicas na loja.

• Promoção de meios de pagamento contactless.

Medidas específicas para call centers

• Substituição de todos os headsets nos centros de atendimento da Altice Portugal, com atribuição de um novo headset a cada colaborador.

• Aumento do distanciamento de postos de trabalho nos call center da Altice Portugal.

• Disponibilização de desinfetante para limpeza de teclados e ratos partilhados.

Medidas específicas para Técnicos no terreno

• Disponibilização e utilização de kits de proteção com solução alcoólica.

• Realização de questões preventivas ao cliente/empresa antes do agendamento.

• Implementação de procedimentos de prevenção como: distanciamento de 1 metro ao cliente; utilização de um comando próprio ou da App MEO remote nas instalações, evitar o contacto físico no cumprimento; ou, no final da instalação, solicitar, ao cliente, autorização para lavar as mãos.

Iniciativas para o Cliente

• Integração de todos os canais da TV MEO no serviço MEO Go sem custos adicionais, permitindo o acesso a diferentes canais em múltiplos ecrãs, dentro de casa.

• Oferta de 10GB de dados móveis a clientes particulares e empresariais, assim como a oferta de mensalidade dos canais Sport TV, BTV e Eleven Sports (uma iniciativa de mercado).