Açores voltam a não ter registo de novos casos nas últimas 24 horas

Os Açores voltaram a não registar, nas últimas 24 horas, novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus e mantêm apenas dois doentes por recuperar na ilha de São Miguel, segundo a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, a entidade informa que as 444 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região” (em São Miguel e na Terceira) “nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19”.

Este é o 13.º dia na região sem novos casos de infeção.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 128 recuperados, 16 óbitos e dois casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, ambos na ilha de São Miguel.

A Autoridade de Saúde dos Açores sublinha que “as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social”.

Portugal regista hoje 1.410 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 32.500 infetados, mais 297, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.