Açores coordenam projecto de Estratégia de Biodiversidade da União Europeia

O Governo dos Açores é o coordenador do projeto comunitário MOVE-ON, no valor de 1,5 milhões de euros, que visa apoiar a implementação da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia, foi hoje anunciado.

Financiado pela Comissão Europeia, o MOVE-ON visa “apoiar a implementação da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2020 nas Regiões Ultraperiféricas (RUP) e nos países e territórios ultramarinos (PTU), e melhorar o conhecimento sobre os ecossistemas e seus serviços na União, segundo explica uma nota divulgada pelo executivo açoriano.

Arrancou hoje, em formato digital, a primeira reunião deste projeto, que dura três dias e tem a presença das 12 entidades parceiras representantes das RUP e dos PTU da União Europeia.

Com a duração prevista de 36 meses, o projeto MOVE-ON permitirá uma avaliação rigorosa do estado da arte do exercício MAES - Mapeamento e Avaliação de Ecossistemas e seus Serviços, assim como um inventário e análise das capacidades humanas e recursos disponíveis nas RUP e nos países e territórios ultramarinos.

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, é o coordenador deste projeto, no valor de 1,5 milhões de euros, e que permitirá desenvolver “quatro projetos âncora nas RUP e nos PTU, que abrangem ecossistemas marinhos e terrestres em diferentes localizações e escalas geográficas, um deles focado na Macaronésia”, explica o executivo regional açoriano.

O MOVE-ON conta com “a colaboração ativa” da Direção Regional do Ambiente e com a assessoria técnico-científica de equipas de investigadores da Universidade dos Açores, segundo destaca ainda o diretor regional da Ciência e Tecnologia, Bruno Pacheco, citado na nota enviada à imprensa.

Além disso, participam no MOVE-ON a Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, da Alemanha, a Universidade Rey Juan Carlos e a Asociación Biodiversidad Atlántica y Sostenibilidad, de Espanha, a Agência Regional para o Desenvolvimento, Investimento e Inovação e a Universidade da Reunião.

O Institut de Recherche pour le Développement e a Nova Blue Environment, de França, a Universidade de Portsmouth e o South Atlantic Environmental Research Institute, do Reino Unido, a Universitá degli Studi di Trento, de Itália, e a organização não governamental World Wide Fund for Nature, participam igualmente no projeto MOVE-ON.