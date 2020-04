Dando cumprimento às determinações do Decreto que renovou o Estado de Emergência, em vigor desde ‪as zero horas do dia 3 de Abril, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa actividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população.

Assim, até ‪às 17 horas de hoje, 11 de Abril, foram detidas 99 pessoas por crime de desobediência, das quais 25 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 45 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 2 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 11 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 5 por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar, refere o Ministério da Administração Interna através de comunicado, salientando que no mesmo período, foram encerrados 263 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de Março e 2 de Abril, onde se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.

O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da COVID-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência.