223 novos casos e 16 mortos de covid-19 em 24 horas

Há nove dias que em Portugal os novos casos diários de covid-19 são inferiores a 300. Nas últimas 24 horas o país registou 223 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, revela o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado há pouco. Nas mesmas 24 horas morreram 16 pessoas devido à doença. São agora 1.247 as vítimas mortais, e 29.432 os infectados. Há a registar ainda 629 doentes internados e destes 101 em unidades de cuidados intensivos.

Dos casos diagnosticados, 6.431 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.231 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,3%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (29.432), os dados da DGS revelam que há mais 223 casos do que na segunda-feira (29.209), representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (707), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (282), do Centro (227), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24 horas de ontem, mantendo-se a Madeira sem registo de óbitos.