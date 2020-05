12 mortos por covid-19 em 24 horas e 288 novos infectados no país

Portugal tem mais 12 mortos e 288 casos de infecção provocados pelo novo coronavírus, dizem os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), publicados há pouco no boletim diário. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 30.200 casos diagnosticados e 1.289 vítimas mortais, representando as informações das últimas 24 horas aumentos de 0,9% e 1%, respectivamente em relação ao boletim anterior. Na informação oficial está também a do número de doentes internados, que baixou para 576, depois de 32 deles terem tido alta. Doas que permanecem nos hospitais, 84 estão em unidades de cuidados intensivos, mas mesmo assim são menos oito do que no dia de ontem.

De destacar ainda os 7.590 casos recuperados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (725), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (300), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24 horas de quinta-feira, mantendo-se a Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direcção-Geral da Saúde, 659 vítimas mortais são mulheres e 630 são homens.

Das mortes registadas, 866 tinham mais de 80 anos, 251 tinham entre os 70 e os 79 anos, 116 tinham entre os 60 e 69 anos, 40 entre 50 e 59, 15 entre os 40 e os 49 e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 576 doentes estão internados em hospitais, menos 32 do que na quinta-feira (-5,3%), e 84 92 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos oito (-8,7%).

A recuperar em casa estão 20.745 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infecção pelo novo coronavírus (2.107), seguido por Vila Nova de Gaia (1.535), Porto (1.337) Matosinhos (1.257), Braga (1.199) e Gondomar (1.065).

Desde o dia 1 de Janeiro, registaram-se 306.171 casos suspeitos, dos quais 2.257 aguardam resultado dos testes.

Há 273.714 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 7.590 (mais 1.138, +17,6%).

A região Norte continua a registar o maior número de infecções, totalizando 16.596, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 9.106, da região Centro, com 3.664, do Algarve (358) e do Alentejo (251).

Os Açores registam 135 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.

A DGS regista também 26.198 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infectados, 17.566 são mulheres e 12.634 são homens.

A faixa etária mais afectada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.106), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.064) e das pessoas com mais de 80 anos (4.396 casos).

Há ainda 4.477 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.806 entre os 20 e os 29 anos, 3.347 entre os 60 e 69 anos e 2.474 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista também 555 casos de crianças até aos nove anos e 975 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 41% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 90% dos casos confirmados.

A pandemia do novo coronavírus, que teve origem em Dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, já matou quase 330 mil pessoas e infectou mais de 5,1 milhões em todo o mundo.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.