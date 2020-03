1.020 infectados e seis mortos em Portugal

1.020 infectados, mais 235 do que ontem e seis vítimas mortais confirmadas pelo novo coronavíros, o que representa um aumento de 29,9% desde o dia de ontem. Há ainda 850 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. As regiões autónomas continuam a não ter os dados actualizados, com a Madeira a apresentar apenas um caso no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde e os Açores três.

Dos doentes internados, há 26 doentes nos cuidados intensivos, 9.008 pessoas em vigilância e cinco casos recuperados.