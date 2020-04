Vírus já matou mais de 80 mil pessoas e infectou quase 1,4 milhões no mundo

A pandemia de covid-19 matou já 80.142 pessoas e infectou quase 1,4 milhões em todo o mundo desde o seu surgimento em Dezembro na China, segundo um balanço da agência AFP, às 19 horas de hoje, baseado em fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, a pandemia de covid-19 provocou 1.397.180 casos de infecção oficialmente diagnosticados em 192 países e territórios desde o seu início.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflecte actualmente apenas uma fracção do número real de infecções, já que um grande número de países estão a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 257.100 são actualmente considerados curados.

Desde a contagem realizada às 19:00 de segunda-feira, 6.959 novas mortes e 86.374 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.632 novas mortes, a França (1.417, incluindo os novos números previstos para óbitos em instituições para idosos dependentes, e o Reino Unido (786).

A Itália, que teve a sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem agora 17.127 óbitos, em 135.586 casos, sendo que 604 mortes e 3.039 novos casos foram anunciados hoje, quando 24.392 pessoas são consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afectados são a Espanha, com 13.798 mortes, em 140.510 casos, os Estados Unidos, com 12.021 óbitos (383.256 casos), a França, com 10.328 mortes (109.069 casos) e o Reino Unido com 6.159 mortos (55.242 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de Cezembro, contabilizou um total de 81.740 casos (32 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 3.331 mortes e 77.167 recuperações. Nenhuma nova morte foi anunciada hoje, pela primeira vez desde Janeiro.

Os Estados Unidos são actualmente o país mais afectado do mundo, com 383.256 infecções registadas oficialmente, incluindo 12.021 mortes e 20.191 curas.

Desde as 19:00 de segunda-feira, o Malawi, Madagáscar e o Benim anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus, enquanto São Tomé e Príncipe anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.

A Europa totalizava às 19 horas de hoje, 57.351 mortes, para 735.781 casos, os Estados Unidos e Canadá 12.419 mortes (401.067 casos), Ásia 4.332 mortes (123.742 casos), o Médio Oriente 4.091 mortes (83.033 casos), a América Latina e Caraíbas 1.373 mortes (36.317 casos), África 522 mortes (10.247 casos) e a Oceânia 54 mortes (6.997 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados colectados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infectados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de Março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de Março e até ao final do dia 17 de Abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de Março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.