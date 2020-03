Vietname ordena encerramento de comércio não essencial por duas semanas

O governo do Vietname ordenou hoje o encerramento de todo o comércio não essencial durante pelo menos duas semanas para conter a propagação do novo coronavírus.

O primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, disse que os centros comerciais, restaurantes, bares e outro comércio que não dá resposta a necessidades básicas deve encerrar a partir da meia-noite.

Também estão proibidas concentrações de mais de 20 pessoas.

O chefe do governo também incentivou as empresas a permitirem que os funcionários trabalhem a partir de casa, se tal for possível.

Apesar da medida entrar em vigor apenas à meia-noite, as ruas normalmente movimentadas da zona antiga de Hanói estavam hoje à tarde bastante tranquilas.

Kim Anh, dona de uma loja, disse que o encerramento vai prejudicar a economia, mas é necessário nesta altura crucial do combate à epidemia, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press. A mulher estava a vender máscaras em frente à sua loja de seda e lembranças.

O Vietname já encerrou as escolas e cancelou os festivais e eventos desportivos.

O país conta com 153 casos do novo coronavírus, o que inclui 20 pessoas que já foram curadas e tiveram alta hospitalar.

Em quarentena estão 60.000 pessoas que entraram no Vietname vindas de países com a epidemia ou tiveram contacto com pessoas infetadas, segundo o Ministério da Saúde.