O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje que uma pessoa morreu e cinco estão desaparecidas, na sequência da queda de um helicóptero militar canadiano ao largo da Grécia, quando participava numa operação da NATO no Mediterrâneo.

As buscas realizadas após o desastre permitiram recuperar um corpo, mas há cinco tripulantes ainda desaparecidos, disse o chefe do Governo canadiano numa conferência de imprensa.

As causas do acidente são ainda “desconhecidas”, mas as caixas negras foram recuperadas, disse o ministro da Defesa canadiano, Harjit Sajjan, na mesma conferência.

O helicóptero Cyclone estava destacado a bordo da fragata HMCS Fredericton e participava num exercício da NATO ao largo da Grécia, segundo as Forças Armadas do Canadá.

O aparelho desapareceu na quarta-feira no Mar Jónico, entre Itália e a Grécia.

Os helicópteros Cyclone da Canadian Royal Air Force têm uma tripulação de quatro pessoas, incluindo dois pilotos, e espaço para vários passageiros.

Normalmente estão baseados em navios e são usados para perseguir submarinos e para operações de vigilância, busca e salvamento.