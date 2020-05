Tripulantes de navio registado no MAR estão sãos e salvos

Sete tripulantes do ‘MSC Talia F’, navio contentor com pavilhão português e registado no MAR, foram resgatados e estão agora num hospital da Nigéria.

O ataque pirata realizado sobre o navio do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) ocorrera a 22 de Março último no Golfo da Guiné, mais precisamente a cerca de 50 milhas náuticas de Libreville, Gabão, resultando no desaparecimento dos sete homens, de nacionalidade ucraniana, tendo os outros 12 tripulantes permanecido abrigados na ‘cidadela’ do navio.

Hoje de manhã, segundo nota da EISAP, associaçãod e armadores europeus do MAR, foram informados de que os membros desaparecidos se encontram sãos e salvos no Hospital de Port de Harcourt, Nigéria, onde estão a ser avaliados quanto ao seu estado de saúde.

Refira-se que menos de um mês depois, a 20 de Abril passado, outro navio porta-contentores e registado no MAR, também foi abordado por alegados piratas ao largo do Benim, na mesma área geográfica. Da tripulação do ‘Tommi Ritscher’, composta também por 19 homens, desapareceram oito, presumivelmente feitos reféns e em parte incerta até à data.