Tajiquistão reporta as primeiras mortes

O Tajiquistão reportou hoje as primeiras três mortes associadas à Covid-19, quatro dias após ter comunicado os primeiros 15 casos de contágio pelo novo coronavírus, indicou hoje o Ministério da Saúde tajique.

Desde 30 de abril, as autoridades contabilizaram 230 casos, quase metade deles na capital, Dushambe.

O Tajiquistão é um dos países mais pobres da extinta União Soviética (URSS) e conta com um sistema de saúde debilitado, com as autoridades locais a recearem uma pressão devido ao aumento dos casos de contágio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.