Suspeita de fuga química afecta dezenas de pessoas no Reino Unido

Pelo menos 57 pessoas tiveram hoje de receber tratamento médico devido a dificuldades respiratórias na região de Kent, no Reino Unido, noticiou a imprensa britânica.

Mais de 40 bombeiros foram deslocados para uma zona comercial em Langley, nos arredores de Maidstone, a sudeste de Londres, após um incidente que as autoridades suspeitam ser uma fuga de produtos químicos, de acordo com várias fontes citadas pelos meios de comunicação social britânicos.

Uma porta-voz do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido disse à estação televisiva BBC que vários hospitais da região estão a receber um elevado número de pacientes com dificuldades respiratórias.

Uma outra fonte, citada pelo jornal The Independent, disse que alguns dos pacientes que já foram tratados não apresentam sinais de risco e estão a deixar as instalações médicas.