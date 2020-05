Suécia prolonga até 15 de Julho limitação de viagens para o exterior

A Suécia anunciou hoje que vai prolongar até 15 de julho a recomendação de limitar as viagens ao exterior devido à pandemia de covid-19, enquanto dá mais liberdade nas movimentações no interior do país.

Numa conferência de imprensa realizada hoje em Estocolmo, o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, precisou que as viagens domésticas, limitadas a distâncias de duas horas de carro, podem ser feitas, mas observando determinadas condições.

O governante fez, no entanto, questão de enfatizar que “isso não significa que as coisas voltaram ao normal”, pedindo que “durante essas viagens, o bom senso deve prevalecer” sendo necessário “precauções e responsabilidade”.

Na ocasião, o diretor-geral da Agência de Saúde Pública sueca, Johan Carlson, explicou que nessas viagens curtas no interior do país o contacto físico terá de ser evitado ao máximo e que não podem ter por destino visitas a idosos ou outros grupos de risco.

Ao contrário da generalidade dos países, a Suécia adotou medidas menos restritivas face à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A estratégia sueca focou-se no isolamento de grupos de risco e no apelo à responsabilidade individual dos cidadãos, não tendo sido ordenado o confinamento da população nem o encerramento de escolas, restaurantes, cafés ou bares.

De acordo com os dados das autoridades de saúde locais, a Suécia regista até agora um total de 27.909 casos confirmados e 3.460 mortes relacionadas com a covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (83.150) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,3 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (33.186 mortos, cerca de 230 mil casos), Itália (31.106 mortos, mais de 222 mil casos), Espanha (27.104 mortos, mais de 228 mil casos) e França (27.074 mortos, mais de 178 mil casos). A Rússia, com menos mortos do que todos estes países (2.212 vítimas), é no entanto o segundo país do mundo com mais infeções (mais de 232 mil).

Por regiões, a Europa soma mais de 159 mil mortos (mais de 1,7 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 87.600 mortos (mais de 1,4 milhões de casos), América Latina e Caribe mais de 23 mil mortos (mais de 402 mil casos), Ásia mais de 11 mil mortos (mais de 316 mil casos), Médio Oriente mais de 7.700 mortos (mais de 241 mil casos), África mais de 2.400 mortos (quase 70 mil casos) e Oceânia com 126 mortos (mais de 8.300 casos).

Em Portugal, morreram 1.175 pessoas das 28.132 confirmadas como infetadas, e há 3.182 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.