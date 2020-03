Sismo de magnitude 5,6 sentido em sete regiões do centro do Chile

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter sentiu-se hoje de madrugada em sete regiões do centro do Chile, sem que haja até ao momento informações de vítimas ou danos materiais, indicaram as autoridades.

As regiões afetadas foram Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, do centro-norte ao centro-sul do Chile.

O sismo ocorreu às 05:13 locais (08:13 em Lisboa) e o seu epicentro situou-se a 45 quilómetros a oeste da localidade de Cobquecura (região de Ñuble), frente à costa do Chile e a cerca de 430 quilómetros a sul de Santiago do Chile, segundo a informação do Centro Sismológico Nacional, dependente da Universidade do Chile.

O hipocentro foi a 42,1 quilómetros de profundidade.

A magnitude do sismo de 5,6 foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Serviço Nacional de Emergência precisou que, de acordo com a escala de Mercalli (de I a XII), o sismo foi sentido com uma intensidade de grau VII na localidade de Coelemu, na região de Ñuble.

Em grau VI foi sentido em Pellehue e Rauco (região de Maule), em Chiguayante, Concepción, Talcahuano e Tomé (região de La Araucanía) e em grau V em quatro regiões do centro-sul do país.

O Serviço Hidrográfico e Oceânico da Marinha do Chile indicou que as características do sismo não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami nas costas do Chile.

Em 2019, o terramoto mais forte que se registou no Chile foi de magnitude 6,7 e ocorreu a 19 de janeiro na costa central do país, desde a região de Atacama até à de O’Higgins.

Situado no designado Anel de Fogo do Pacífico, o Chile é considerado um dos países mais sísmicos do mundo.

Nos últimos 60 anos, os sismos causaram 40.735 mortos no país.