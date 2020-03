Síria reporta primeiro caso de Covid-19 no país

A Síria reportou hoje o primeiro caso do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, de uma pessoa que veio de fora do país, anunciou o ministro da Saúde sírio.

O ministro da Saúde da Síria, Nizar Yazigi, citado pela agência de notícia estatal SANA, acrescentou apenas que todas as medidas foram tomadas para lidar com o caso, não referindo de onde veio a pessoa infetada.

A Síria era, até agora, o único país no Médio Oriente sem casos de covid-19, mas já tinha tomado medidas rigorosas para impedir a propagação do vírus num território devastado pela guerra, incluindo o encerramento de restaurantes e cafés.

Hoje, tinha sido anunciado que o Presidente sírio, Bashar al-Assad, concedeu amnistia e sentenças reduzidas por todos os crimes cometidos até hoje e ofereceu amnistia a desertores militares que se entreguem nos próximos meses.

Amnistias semelhantes foram concedidas em diversas ocasiões, a mais recente em setembro de 2019.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o atual decreto não refere se a libertação de prisioneiros faz parte de uma tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus nas prisões da Síria.

O Irão, um dos países mais atingidos pelo novo vírus, libertou 85.000 prisioneiros na semana passada numa licença temporária.

A medida terá sido um esforço para impedir que o vírus se espalhe pelas prisões do país.

O conflito na Síria já matou mais de 400.000 pessoas e deslocou metade da população do país.

Ativistas da oposição dizem que dezenas de milhares de ativistas antigovernamentais estão em prisões em todo o país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.158.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 340 mortes (26.747 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.