Singapura colocou quase 20.000 trabalhadores estrangeiros em quarentena nos seus dormitórios, depois de um número crescente de pessoas na comunidade ser infectada pela covid-19.

O país determinou que dois dormitórios estrangeiros fiquem em isolamento, o que significa que os milhares de trabalhadores que moram nos dois locais não poderão sair dos seus quartos por 14 dias, de acordo com um comunicado de imprensa do ministério da Saúde de Singapura divulgado no domingo.

Até agora, os dois dormitórios já registaram mais de 90 casos de covid-19.

A medida ocorre quando Singapura regista um aumento nos casos locais da covid-19, com o registo de 116 casos no domingo.

Singapura também entrará efectivamente num confinamento a partir de terça-feira, encerrando escolas e locais de trabalho considerados como prestadores de serviços não essenciais por um mês.

Os trabalhadores em quarentena continuarão a receber salários, informou o ministério.

Os responsáveis dos dormitórios estão a trabalhar com as autoridades para reduzir a densidade dos seus residentes, transferindo alguns trabalhadores para acomodações alternativas durante esse período.

De acordo com dados de hoje da OMS, Singapura tem 1.309 casos e seis mortes provocados pela covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Dos casos de infecção, mais de 238 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.