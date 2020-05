Sete estados norte-americanos juntaram-se para comprar equipamento médico

Sete estados do nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque, anunciaram ontem um acordo para adquirir em conjunto equipamento médico, como máscaras e ventiladores.

A intenção é não ficarem dependentes do governo federal no caso de uma segunda vaga do novo coronavírus.

A iniciativa, anunciada pelo governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, também tentará impulsionar a produção local deste tipo de equipamento em vez de se optar principalmente pelas importações da China, como tem acontecido até agora.

Do grupo, além de Nova Iorque, fazem parte os estados de Delaware, Pensilvânia, Nova Jérsia, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts, este último o único que não é governado por um democrata.

Alguns estados da região, os mais atingidos pela covid-19 no país, criticaram repetidamente o desempenho do governo federal liderado pelo republicano Donald Trump, pela sua resposta à pandemia e, especificamente, pela falta de equipamento médico.

“Vamos comprar como um consórcio”, explicou Cuomo em conferência de imprensa, na qual intervieram, por videoconferência, governadores de outros estados, como Phil Murphy, da vizinha Nova Jérsia, que a seguir a Nova Iorque é o mais afetado pela covid-19.

O governador do Connecticut, Ned Lamont, frisou que os estados, unidos, “são muito mais fortes”, sendo assim capazes de conseguir melhores preços e, com esta organização, ter maior controlo do “destino” dos materiais numa segunda vaga do vírus.

O objetivo é que não se voltem a sentir as carências como as vividas no início da pandemia do novo coronavírus, quando os estados competiram entre si e com países de todo o mundo para obter máscaras, batas médicas ou ventiladores.

No caso de Nova Iorque, Cuomo anunciou que todos os hospitais deverão ter uma reserva de material de proteção para os profissionais de saúde para, pelo menos, 90 dias, para prevenir um novo surto.

No sábado, o número de mortes por covid-19 em Nova Iorque caiu para 280, após uma pequena recuperação no dia anterior, e já está longe das quase 800 mortes diárias que ocorreram nos piores momentos, durante a segunda semana de abril.

Em Nova Jérsia havia 137 vítimas mortais, menos que as 205 no dia anterior e longe das mais de 400 que foram registadas em alguns dias desta semana.