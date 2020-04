Sessenta passageiros de paquete australiano no Uruguai testam positivo

Cerca de 60 passageiros de um paquete australiano que se encontra ancorado ao largo de Montevideu testaram positivo ao novo coronavírus, indicaram hoje fontes oficiais uruguaias à AFP.

Segundo o Ministério da Saúde do Uruguai, estão infetados “pelo menos 60 passageiros” entre os mais de 200 que se encontram a bordo do paquete “Greg Mortimer”, tendo as autoridades locais permitido o desembarque de seis dos infetados mais graves.

Os restantes passageiros e tripulantes permanecem a bordo do navio, que se encontra a cerca de 20 quilómetros do porto de Montevideu.

Desconhece-se, para já, a nacionalidade dos infetados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.