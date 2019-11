Seis pessoas feridas em ataque com faca na Jordânia

Pelo menos seis pessoas, incluindo quatro turistas estrangeiros, ficaram feridas hoje durante um ataque com recurso a uma faca em Jerash, no norte da Jordânia, informaram as forças de segurança locais.

Três turistas mexicanos e uma suíça ficaram feridos no ataque realizado com uma faca hoje em Jerash, famoso sítio arqueológico no norte da Jordânia, disse à agência de notícias AFP o porta-voz da Segurança-Geral jordana, Amer Sartaoui.

“Um guia turístico e um oficial das forças de segurança” também ficaram feridos ao tentar impedir o agressor, segundo a mesma fonte.

As autoridades não esclareceram ainda quais os motivos do atacante.

“Os feridos foram levados para um hospital” e o “agressor foi imediatamente detido”, acrescentou um porta-voz dos serviços de segurança jordanos.

Esta não é a primeira vez que atracções turísticas são alvo de ataques na Jordânia.

Em Dezembro de 2016, outro local turístico, Karak, a 120 quilómetros ao sul de Amã, foi palco de um ataque que deixou 10 mortos - sete policiais, dois civis jordanos e um turista canadiano -- e trinta feridos. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Dez pessoas foram condenadas e as sentenças variaram entre três anos de prisão e a pena de morte.

A Jordânia é conhecida por seus esplêndidos sítios arqueológicos, que estão entre os mais importantes do Médio Oriente, como a cidade de Petra, uma das sete maravilhas do mundo, ou o templo romano de Jerash.

O deserto de Wadi Rum e o Mar Morto também estão entre as suas atracções turísticas.

O turismo é um dos principais recursos da Jordânia.