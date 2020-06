Rússia anuncia reabertura parcial das fronteiras do país

As autoridades russas anunciaram hoje uma reabertura parcial das fronteiras do país, que avança no levantamento de algumas restrições em vigor para combater a pandemia do novo coronavírus, que causa a doença covid-19.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse hoje que viajar para o estrangeiro com o objetivo de trabalhar, estudar, receber tratamento médico ou cuidar de familiares será permitido.

Mishustin disse que a Rússia também permitirá a entrada de estrangeiros que procuram tratamento médico ou cuidar de familiares.

Entretanto, não ficou claro qual a data exata para esta reabertura parcial entrar em vigor.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse aos jornalistas que ainda não há uma data definida para o retomar dos voos internacionais, que foram interrompidos no final de março.

No mês passado, o Presidente russo, Vladimir Putin, pediu o levantamento gradual das restrições impostas devido ao combate à pandemia, dizendo que a Rússia conseguiu desacelerar a propagação da doença.

As autoridades de saúde do país, no entanto, têm relatado cerca de 9.000 novas infeções diariamente desde meados de maio e alguns especialistas estão preocupados que a redução das restrições de confinamento possa ser prematura.

A Rússia já confirmou mais de 476 mil casos de infeção pelo novo coronavírus e mais de 5.900 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 402 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.