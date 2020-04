República Checa sem registo de mortes, na quarta-feira, lança sistema preventivo

As autoridades de saúde da República Checa anunciaram hoje que não houve mortes relacionadas com o novo coronavírus na quarta-feira e acrescentaram que vão lançar um novo sistema preventivo para combater a pandemia no país.

As autoridades de saúde checas salientaram que se trata do segundo dia este mês, desde 15 de abril, a não haver mortes relacionadas com a doença provocada pelo novo coronavírus.

Até agora, 227 pessoas morreram na República Checa, segundo dados do Ministério da Saúde hoje divulgados, e houve 7.563 casos confirmados da doença.

Desde o dia 13 de abril, o número de casos diários confirmados da covid-19 ficaram abaixo de 100 e menos de 10 mortes.

Face a este quadro, é possível que o Governo checo relaxe gradualmente as suas medidas restritivas adotadas para conter a pandemia.

Praga lança na sexta-feira um sistema preventivo para detetar e isolar rapidamente surtos de coronavírus em todo o país, a fim de se preparar para uma eventual segunda vaga da covid-19.

O país da Europa Central está a lutar contra a pandemia com relativo sucesso e, com 21 mortes por milhão de habitantes, tem uma das menores taxas de mortalidade em relação à população da Europa.

Este novo sistema, que os checos chamam de “quarentena inteligente”, começa depois de obter o consentimento dos infetados.

A partir daí, a operadora de telefonia fornece às autoridades de saúde dados sobre os movimentos da pessoa em questão durante os últimos cinco dias, até a criação de um “mapa de memória” para identificar os seus movimentos.

Os profissionais de saúde, através de uma conversa telefónica, ajudam os infetados, com a ajuda desse mapa, a lembrar quantas pessoas conheceram e quais podem ter sido contactos de risco, dada a sua idade ou estado de saúde.

Depois de fazer essa lista de contactos potencialmente em risco, outra equipa entra em contacto com todos e tem autoridade para enviar essas pessoas para quarentena preventiva.

As potenciais pessoas em risco têm dois dias para fazer uma análise rápida em centros especiais criados para esse fim ou podem receber pessoal médico em casa.

A República Checa já lançou o seu plano para relaxar as suas medidas restritivas, em vigor desde 20 de abril, para conter a expansão do novo coronavírus, permitindo gradualmente um retorno das atividades até 08 de junho.

No entanto, o Parlamento checo prolongou o estado de emergência até 17 de maio, forçando o Governo populista liberal, liderado pelo magnata bilionário Andrej Babis, a aprovar poderes especiais para que o Ministério da Saúde possa continuar a restringir a atividade social e económica.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.