A primeira vítima mortal do surto de Covid-19 no Reino Unido foi hoje registada num hospital em Berkshire, perto de Londres, num dia em que as autoridades confirmaram um aumento para 115 o número de casos positivos.

Num comunicado, a Royal Berkshire NHS Trust, que agrega uma série de hospitais e unidades de saúde do condado a oeste de Londres, informou que “um paciente idoso com problemas de saúde morreu”, tendo só depois diagnosticado com o novo coronavírus na quarta-feira à noite.

“O paciente já havia entrado e saído do hospital por razões não relacionadas com o coronavírus, mas desta vez foi internado e ontem [quarta-feira] à noite apresentou resultado positivo de coronavírus”, referiu a entidade.

Num comunicado, o diretor-geral de saúde britânico, Chris Witty, adiantou que se suspeita que o paciente terá contraído o vírus no Reino Unido, pelo que “o rastreamento de contactos já está em andamento”.

As regiões de Londres e sudoeste de Inglaterra, onde se encontra Berkshire, representam 42 dos 115 casos de coronavírus confirmados oficialmente no balanço publicado hoje às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

Durante uma audição hoje pela comissão parlamentar sobre Saúde, Chris Witty, disse que metade dos casos de coronavírus no Reino Unido vão provavelmente registar-se no espaço de três semanas e é quase inevitável uma pandemia global de Covid-19.

“Uma das coisas que é clara é que se fizermos um modelo [estatístico] da epidemia vamos registar 50% de todos os casos num período de três semanas e 95% dos casos num período de nove semanas, se seguir a trajetória que achamos provável”, afirmou.

O governo britânico apresentou na terça-feira um Plano de Ação, em que admite que o surto de Covid-19 poderá afetar 20% do total dos trabalhadores no Reino Unido e levar ao encerramento de escolas ou limitar serviços públicos como o atendimento em hospitais a casos não urgentes.

O Plano estabelece cenários e medidas para cada uma das quatro diferentes fases, nomeadamente Contenção, Retardamento, Investigação e Mitigação.

Witty disse ainda que o Reino Unido iria passar da fase de Contenção para Retardamento, mas esta decisão ainda não foi comunicada oficialmente.

Na quarta-feira, o governo lançou uma campanha pública de informação com conselhos às pessoas sobre como evitar a propagação da doença, nomeadamente lavando as mãos à chegada ao local de trabalho ou casa, depois de espirrar ou tossir e antes de comer ou tocar em comida.

Apesar de ainda não ter aconselhado a suspensão de eventos públicos, a organização cancelou a edição deste ano da Feira do Livro de Londres, planeada para ter lugar na próxima semana, e algumas escolas e empresas dispensaram alunos e trabalhadores devido à suspeita ou descoberta de funcionários infetados.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.