Primeiro soldado norte-americano contagiado na Coreia do Sul

Um soldado norte-americano na Coreia do Sul encontra-se contagiado com o vírus Covi-19 confirmou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de Seul.

Trata-se do primeiro militar dos Estados Unidos estacionado na Coreia do Sul a ser afectado pela doença.

O soldado de 23 anos que se encontrava em Camp Carrol, um quartel perto da cidade de Daegu, está neste momento de quarentena, numa casa fora da base.

De acordo com as autoridades, o militar esteve nos últimos dias em Camp Walker, uma outra base militar norte-americana na mesma região.

Os Estados Unidos que mantêm bases permanentes na Coreia do Sul desde os anos 1950, devido ao conflito com a Coreia do Norte, têm neste momento 28.500 soldados no país.

O Exército sul-coreano, composto por mais de 600 mil efectivos, detectou 18 militares contagiados com o Covid-19.

Nas últimas horas, a Coreia do Sul anunciou 115 novos casos aumentando para 1.261 o número total de pessoas contagiadas no país.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças a zona de Daegu é a mais afectada.

A nível mundial, o balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 ascende aos 2.700 mortos e cerca de 81 mil infectados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infectadas, quase 30 mil recuperaram.

Além dos mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.