Preço do petróleo na Venezuela cai para 9,98 dólares e iguala marca de 1998

O preço do petróleo venezuelano fechou esta semana em 9,98 dólares, a taxa mais baixa registada este século, que iguala uma marca de 1998, informou na sexta-feira um relatório do Ministério do Petróleo do país.

Medido em yuans, a moeda chinesa, e não em dólares norte-americanos, devido às sanções impostas pelos Estados Unidos ao Governo venezuelano, o preço registado nesta sexta-feira foi de 70,62 yuans, a partir de uma taxa de câmbio de 7,07 yuans por cada dólar.

Com um custo de produção de cada barril que ronda os 19 dólares, o país sul-americano assistiu a uma quebra constante do preço do petróleo ao longo dos últimos dois meses, numa tendência que se verificou a nível mundial devido à pandemia de covid-19.

Em 1998, o petróleo também caiu para valores semelhantes, por causa de uma crise económica global que reduziu drasticamente o seu valor, mas o preço começou a aumentar depois de um acordo entre os países produtores de petróleo para diminuírem a produção de barris.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, admitiu, durante esta semana, que o país se está a preparar para enfrentar preços abaixo de zero, sem mencionar a coordenação que está a manter com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e com Estados como a Rússia, para os preços voltarem a subir.

A OPEP e outro grande grupo de nações produtoras já decidiram, de resto, lançar um corte global no fornecimento de petróleo em 01 de maio, com o qual esperam incentivar a subida de preços.