Preço do barril Brent desce 3,86% para 31,89 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,86%, para 31,89 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,28 dólares abaixo dos 33,17 com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do barril de Brent desceu na última parte da sessão, depois de ter evoluído em torno dos 34 dólares por baril durante grande parte da sessão.

Os investidores mantêm dúvidas sobre a possibilidade de os EUA participarem numa redução da produção petrolífera conjuntamente com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de parceiros desta, a designada OPEP+.

“É altamente improvável que os EUA estejam de acordo para participar seja em que acordo for”, afirmou o analista David Madden, da CMD.

A Arábia Saudita, que preside ao G20, convocou uma reunião de ministros da Energia para sexta-feira.

Os analistas têm-se mantido na expectativa nos últimos dias quanto ao resultado da discussão entre Riade, Moscovo e outros produtores relevantes sobre a redução da produção -- mencionam-se 15 milhões de baris por dia -- para fazer subir os preços.