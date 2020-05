Polícia espanhola apreende 26 quilos de cocaína em contentor com açúcar vindo do Brasil

A polícia espanhola apreendeu 26,283 quilos de cocaína no porto de Las Palmas, no arquipélago atlântico das Canárias, num contentor que vinha do Brasil e que deveria transportar açúcar, revelou hoje a Guarda Civil.

Esta força de segurança de natureza militar, correspondente à GNR em Portugal, informa em comunicado que a droga estava distribuída por 24 pacotes num dos 540 sacos de açúcar que o contentor transportava.

O estupefaciente foi encontrado num terminal de carga das instalações portuárias da capital da ilha da Grande Canária e, segundo fonte citada pela agência espanhola Efe, a apreensão teve lugar em 14 de maio último.

Depois da verificação do ‘manifesto de carga’ do navio proveniente do Brasil, o conteúdo de 213 contentores foi inspecionado “exaustivamente”, tendo a droga sido encontrada num deles.

Entretanto, a Guarda Civil lançou uma investigação para tentar localizar os destinatários da cocaína, sendo esta a segunda apreensão deste estupefaciente, no porto de Las Palmas, durante o corrente mês.

No início de maio, a intervenção de um cão da Guarda Civil já tinha permitido a apreensão de 14,3 quilos de cocaína, que também estava escondida num contentor com origem no Brasil.