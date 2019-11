Pelo menos três mortos em mais de 70 incêndios florestais activos

Mais de 70 incêndios florestais continuam ativos hoje no leste da Austrália, que já provocaram a morte a pelo menos três pessoas, apesar dos esforços de cerca de 1.300 bombeiros.

Os incêndios devastam principalmente o estado de New South Wales, no sudeste do país, onde os bombeiros alertam sobre “condições perigosas” para segunda-feira e terça-feira devido ao aumento da temperatura e aos ventos fortes.

As autoridades recomendaram que os moradores da região afetada se preparassem para a possibilidade de serem ter de serem retirado das suas casas.

Os incêndios já destruíram 150 casas e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse no sábado que as autoridades temem que o número de mortos cresça.

De 01 de julho até o início deste mês, os incêndios devoraram cerca de 575.000 hectares de terra, mais que o dobro da área do Luxemburgo.

Este valor já ultrapassa a soma dos dois últimos anos.