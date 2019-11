Pelo menos três mortos e 20 feridos na sequência sismo no Irão

Pelo menos três pessoas morreram e 20 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 5,9 que atingiu o noroeste do Irão hoje de madrugada de acordo com o primeiro relatório oficial, informou a televisão estatal iraniana.

De acordo com o centro sismológico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerão o sismo foi registado a uma profundidade de 8 quilómetros na província do Azerbaijão Oriental, a cerca de 120 quilómetros a sudeste da cidade de Tabriz.

O sismo, que foi registado às 02h30 (23h30 de quinta-feira em Lisboa) foi seguido de quatro réplicas com magnitudes entre 4,1 e 4,8.

O epicentro dessas réplicas foi medido 10 quilómetros de profundidade, segundo dados do centro sismológico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerão.