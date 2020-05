Pelo menos 17 mortos e 9 feridos durante tentativa de fuga de prisão na Venezuela

Pelo menos 17 pessoas morreram e nove ficaram feridas, na sexta-feira, durante uma tentativa de fuga no Centro Penitenciário de Los Llanos (Cepella), situado em Guanare, no Estado venezuelano de Portuguesa (430 quilómetros a sudoeste de Caracas).

Segundo as rádios locais, os presos atacaram os oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) que guardam as áreas externas do Cepella, desencadeando momentos de violência.

Segundo a ministra venezuelana de Serviço Penitenciário, Iris Varela, entre os feridos está o diretor da prisão, Carlos Toro, que terá sido agredido “com uma arma branca” pelos detidos.

O diretor da prisão estaria a tentar falar com os detidos quando foi agredido.

Após a agressão, os presos terão rebentado as grades de segurança para fugirem.

Entretanto, o diário venezuelano Últimas Notícias, tido como próximo do regime, cita a ministra e fontes militares e avança que o número de mortos é de 41.

O jornal refere ainda que a tenente Escarlet González Arenas foi ferida por fragmentos de uma granada.

Funcionários do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) dirigiram-se ao local para investigar a situação e identificar mortos e feridos.