Paraguai mantém fronteiras fechadas apesar de constrangimento económico

O Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, insistiu hoje que as fronteiras do país vão manter-se encerradas para conter a propagação da covid-19, apesar dos pedidos de comerciantes das cidades junto ao Brasil, afetados pela falta de intercâmbio fronteiriço.

De visita ao departamento de Conceição, no norte do país, Abdo Benítez mostrou-se compreensivo com a situação e reconheceu o esforço dos comerciantes que “estão a ter dificuldades” devido ao encerramento de fronteiras desde março.

“Com a dor na alma, quero enviar uma mensagem desde o norte a quem está a sofrer, que esse sacrifício que estão a fazer é para salvar a vida de inocentes”, afirmou o mandatário.

Abdo Benítez anunciou que vão ser fortalecidos os programas de subsídios, com atenção especial para os habitantes de cidades fronteiriças como Salto del Guairá, Cidade do Leste ou Pedro Juan Caballero, entre outras grandes cidades.

Da mesma maneira, reconheceu o direito dos comerciantes a manifestarem-se, embora lhes tenha recordado que o Governo escolheu “cuidar a vida” dos paraguaios e que vai continuar com essa política até que o risco desapareça.

O Governo paraguaio já avisou que as escolas e fronteiras vão ser os últimos pontos a regressar à normalidade de operações.

“Todo o esforço que tem vindo a ser feito pode ser perdido se permitirmos a abertura de fronteiras”, sublinhou.

Ao longo desta semana, o executivo paraguaio vai estudar se deve anunciar a mudança para a fase três da quarentena, depois de, na sexta-feira, o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, ter dado o parecer favorável à extensão da mesma por uma semana, devido ao aumento de casos registados nos últimos dias.

Nesse sentido, Abdo Benítez manifestou hoje mais otimismo e confiança em poder “dar boas notícias no fim de semana”, relativamente à mudança para a terceira etapa da quarentena.

“Hoje temos números, vemos que há possibilidades de continuar a avançar graças ao comportamento das pessoas”, adiantou.

A fase dois da quarentena tem 14 de junho como o último dia em vigor, o que daria lugar a outro período de levantamento de restrições, desta vez com a abertura do setor gastronómico.

O Paraguai detetou o primeiro caso de coronavírus a 07 de março e, alguns dias depois, decretou quarentena para impedir que o vírus se espalhasse.

Até ao momento, o país registou 1.145 infetados, dos quais 11 morreram e 603 recuperaram, sendo que o número de casos ativos é de 531, segundo os dados publicados hoje pelo ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.