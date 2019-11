Papa saúda registo de trabalhadores ilegais em paróquias de Itália

O Papa Francisco saudou hoje o acordo entre a diocese de San Severo, em Itália, e a câmara municipal local para registar como residentes em algumas paróquias rurais os cidadãos africanos sem documentos que trabalham nos campos agrícolas.

Após a oração do “Angelus”, o líder da Igreja Católica agradeceu à diocese e à câmara municipal de San Severo, na região de Apúlia, no sul de Itália, por terem assinado, em 28 de outubro, um memorando de entendimento, que “permitirá aos trabalhadores dos chamados ‘guetos de Capitanata’, na zona de Foggia, obter uma residência nas paróquias e a inscrição no registo municipal”.

Indicando que não tem memória de acordos deste género em Itália, Francisco elogiou que este memorando de entendimento conceda documentos de identidade e uma residência para estas pessoas e “lhes ofereça uma nova dignidade”, além de permitir que “saiam de uma condição de irregularidade e exploração”.

Na época do verão, milhares de imigrantes de países como Nigéria, Gana, Senegal e Gâmbia, bem como do leste da Europa, trabalham na colheita agrícola na zona de La Capitanata, na província de Foggia, mas fazem-no à noite, porque estão ilegais.

Estes trabalhadores não podem registar-se como residentes na Itália nem pagar os seus impostos, uma vez que não possuem uma morada fixa durante um determinado período de tempo, conforme é exigido por lei.

A inscrição nos registos municipais como residentes nessas paróquias vai permitir-lhes regularizar a sua situação, usufruir de serviços sociais e ter a possibilidade de assinar um contrato de trabalho.

Um dos principais impulsionadores do acordo foi o representante do Papa na assistência aos pobres, o cardeal Konrad Krajewski, que visitou os imigrantes sem documentos nesta zona em setembro, segundo informação do portal de notícias Vatican News.

“Os trabalhadores querem pagar os seus impostos, ser reconhecidos, trabalhar com dignidade, mas sem documentos eles não podem”, disse Krajewski aos meios de comunicação italianos durante a sua visita.