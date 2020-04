Número diário de mortes volta a cair em Espanha para 399

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 399 mortes devido ao novo coronavírus, uma redução face a domingo, o dia com menos mortes do último mês, havendo até agora um total de 20.852 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 2.881 novos casos positivos, também uma diminuição em relação aos últimos dias, levando o total de infectados para 200.210.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 80.587 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, uma percentagem de mais de 40% em relação ao número de casos positivos.