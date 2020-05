Mercadona partilha 384 milhões de euros de lucro com os 90.000 colaboradores

Os acionistas da cadeia espanhola de supermercados Mercadona anunciaram hoje ter distribuído em fevereiro e março mais de 384 milhões de euros em prémios aos 90.000 colaboradores em Espanha e Portugal.

“Deste valor total, 340 milhões de euros dizem respeito ao prémio anual, correspondente a 25% do lucro obtido em 2019, e, no final de março, 44 milhões de euros em prémio de ‘reconhecimento pelo esforço e o compromisso’ dos colaboradores perante a pandemia”, refere a empresa em comunicado.

Segundo precisa, os 340 milhões de euros relativos ao prémio anual foram atribuídos adicionalmente à retribuição mensal, representando um vencimento extra (a partir de um ano de antiguidade) ou dois vencimentos adicionais (após os cinco anos de antiguidade), que foram recebidos “por 99% dos colaboradores”.

Inserida na política de recursos humanos e de retribuição variável da Mercadona, a partilha com os colaboradores do lucro obtido no exercício anterior acontece há 19 anos e visa “premiar todos os membros da sua equipa com mais de um ano de antiguidade, cujo envolvimento ao longo dos 12 meses permitiu cumprir os objetivos pessoais especificamente definidos para o seu posto de trabalho, bem como os da empresa”.

No vencimento de março, e dada a situação excecional criada pela crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, a cadeia espanhola distribuiu ainda a todos os 90.000 colaboradores na Península Ibérica um ‘Prémio de Reconhecimento pelo Esforço e o Compromisso’, no valor total de 44 milhões de euros, equivalente a 20% da retribuição mensal bruta.

Além do prémio anual previsto na política da empresa, a Mercadona destaca entre as condições laborais que oferece aos seus colaboradores um contrato efetivo desde o primeiro dia, um incremento anual de 11% no vencimento durante os primeiros cinco anos na empresa e salários “acima da média do setor”.

A equipa da Mercadona é formada por 90.000 pessoas, das quais 900 em Portugal, tendo a empresa criado no ano passado 4.200 novos postos de trabalho, dos quais 600 em Portugal.

