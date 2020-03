Média das idades dos mortos por covid-19 em Itália é de 79 anos e meio

A idade média de pessoas mortas em Itália e testadas positivas à Covid-19 é de 79 anos e meio e os homens representam 70% das mortes, anunciou hoje o Instituto Superior da Saúde (ISS), que publica regulamente as suas estatísticas.

Num total de 2.003 mortos, entre os 2.503 que o país registou até terça-feira, 707 encontravam-se na faixa etária entre 70-79 anos, 852 entre 80-89 anos, e 198 ultrapassavam os 90 anos, segundo um comunicado do ISS.

“Morreram 17 pessoas positivas à Covid-19 com menos de 50 anos. Em particular, cinco dessas pessoas tinham menos de 40 anos, todas do sexo masculino, com idades entre os 31 e os 39 anos, com graves patologias precedentes”, precisa o ISS.

Ao recensear uma dezena das patologias mais recorrentes reveladas nas pessoas falecidas, em particular hipertensão, diabetes ou cardiopatia isquémica, o ISS sublinha que 48,5% das pessoas que morreram sofriam de três ou mais destas patologias, e 25,6% de duas patologias.

Apenas 0,8% das pessoas, três no total, não revelaram qualquer patologia prévia á contração do Covid-19, segundo a mesma fonte.

De acordo com o mesmo estudo, o prazo médio entre o surgimento dos primeiros sintomas e as mortes é de oito dias, enquanto que os sintomas mais frequentes são a febre (77% dos casos) e falta de ar (74%), longe da tosse (42%).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

A China registou nas últimas 24 horas 11 mortos e 13 novos casos infeção pela Covid-19, mas só um é de Wuhan, todos os outros 12 são importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.894 infeções diagnosticadas, incluindo 69.601 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.237.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com cerca de 3.000 mortes em 35.173 casos de contágio, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.