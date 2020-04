Lula da Silva alerta para fome na América Latina e nova ordem mundial

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva alertou hoje que “o pesadelo da fome” voltou à América Latina e disse que o novo coronavírus resultará numa nova ordem mundial sob a liderança da China.

“Temos que estar muito preocupados na América Latina. O nosso continente de precisa melhorar a qualidade de vida de nosso povo. Não é possível que, depois de sonhar tanto, entre 2000 e 2014, voltemos ao pesadelo da fome na América Latina, com muito desemprego, pessoas dormindo na rua”, afirmou Lula da Silva em entrevista à agência de notícias espanhola, Efe.

Na avaliação do ex-Presidente brasileiro, alguns governos da região têm falhado com a população ao tratarem as pessoas “como se fossem números.”

Lula da Silva também previu que a pandemia da covid-19 resultará numa nova ordem mundial, com a China como principal poder económico.

“Acredito que a China emergirá dessa crise como a economia mais importante do planeta, à frente dos Estados Unidos, porque a China é governada com mais seriedade. Outro dia, ouvi a imprensa dizer que o Presidente norte-americano contava 11 mentiras por dia. Um país não pode ir bem assim”, disse o antigo chefe de Estado.

Lula da Silva acusou o atual mandatário do Brasil, Jair Bolsonaro, de ouvir as “bobagens” (disparetes) do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o novo coronavírus.

“Ele [Bolsonaro] preferiu acreditar no absurdo que o Trump estava dizendo. Ele preferiu dizer que o coronavírus era uma gripe e que se ele estivesse infectado, nada aconteceria com ele porque ele era um atleta. Ele continuou dizendo que era um absurdo, uma coisa de terrorismo, construída pela China”, afirmou.

Lula da Silva, que tem 74 anos e já sobreviveu a um cancro, contou que está isolado há mais de um mês em sua casa em São Bernardo do Campo, cidade localizada no estado de São Paulo, onde diz permanecer muito ativo, física e mentalmente.

“Estou trabalhando mais do que quando estava indo para o escritório, mas estou um pouco ansioso porque acho estranho fazer política por telefone”, brincou.

Considerado a maior liderança do campo da esquerda no país, Lula da Silva foi questionado sobre política brasileira e defendeu que o presidente da câmara baixa do Congresso, Rodrigo Maia, aceite uma das petições que pedem a abertura de um processo de destituição contra Bolsonaro por acreditar que o atual Presidente “já cometeu vários crimes” que justificariam a sua demissão.

“Acho que Rodrigo Maia deveria aceitar porque Bolsonaro já cometeu muitos crimes graves. Este Congresso Nacional que teve a audácia de remover uma Presidente [a sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2016] por uma mentira, não deve ter medo de colocar o ‘impeachment’ de Bolsonaro na mesa”, declarou.

Lula da Silva saiu da prisão no final do ano passado depois de passar 580 dias preso por ter sido condenado em duas instâncias num processo sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade litorânea do estado de São Paulo.

O ex-Presidente beneficiou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que libertou presos condenados em segunda instância, foi condenado em outro processo sobre corrupção e atualmente aguarda o resultado dos recursos entregues pela sua defesa em tribunais superiores em liberdade.

Questionado se tentará candidatar-se novamente ao cargo máximo do poder executivo do país, o líder brasileiro não respondeu diretamente.

“Se eu não for candidato não há problema, já o fiz muitas vezes (...). Agora não estou pensando em 2022, estou pensando em sobreviver”, concluiu.

O Brasil registou até a última quinta-feira 49.492 casos confirmados da covid-19 e 3.313 mortes provocadas pelo vírus que tem taxa de letalidade de 6,7% no país.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.