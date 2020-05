Líder do Hezbollah diz que Israel trava “batalha imaginária” contra o Irão

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse hoje que os ataques de Israel na Síria são uma “batalha imaginária” contra uma presença do Irão que se limita a “alguns conselheiros e especialistas militares”.

“Na Síria, Israel trava uma batalha imaginária [destinada] a impedir a presença de forças iranianas armadas” naquele país, disse Nasrallah num discurso transmitido pela televisão no Líbano.

“Na Síria há apenas conselheiros militares iranianos e especialistas militares [...] cujo número aumenta ou diminui consoante as necessidades no terreno”, afirmou, acrescentando que estes “desempenham um papel muito importante”.

“Dão conselhos e ajuda às forças sírias, gerem, treinam e equipam grupos da resistência síria, árabes e islâmicos, além da coordenação com movimentos de resistência, incluindo o Hezbollah”, disse.

Hassan Nasrallah apontou um “caso excecional”, o da batalha estratégica por Alepo em 2016, então reconquistada aos rebeldes, em que participaram “forças iranianas durante dois ou três meses”.

Desde o início em 2011 da guerra na Síria, Israel realizou centenas de ataques aéreos no país contra as forças de Damasco, mas também contra as de alguns dos seus aliados, nomeadamente o Irão e o movimento xiita libanês Hezbollah.

As forças iranianas e os seus aliados apoiam o regime de Bashar al-Assad.

O líder do Hezbollah negou por outro lado qualquer diferendo ou luta pelo poder entre o Irão e a Rússia ou “com qualquer outro país”.

O Irão pretende apenas, disse, “impedir a Síria de ficar sob a hegemonia dos Estados Unidos e de Israel”.