O governador do Estado de Nova Iorque anunciou hoje a previsão de um levantamento parcial do confinamento para a cidade na semana de 08 de junho, desde que os indicadores de saúde pública sejam satisfatórios.

Esse levantamento do confinamento, em vigor desde 22 de março, afetaria apenas parte da economia, principalmente a construção e a manufatura, como parte da primeira fase do plano de reabertura do governador Andrew Cuomo.

“Estamos no caminho da reabertura em 08 de junho”, disse o governador em conferencia de imprensa.

O plano só permite a suspensão do confinamento se os sete indicadores de saúde pública tiverem sinal verde, entre eles a diminuição do número de internamentos e óbitos por um período prolongado (14 dias seguidos).

Nova Iorque satisfaz apenas quatro indicadores até agora, mas Andrew Cuomo avançou estar confiante de que todos estarão verdes na próxima semana.

O governador havia autorizado previamente o levantamento do confinamento na maioria das áreas do estado, que começou a reabrir em 15 de maio.

Nova Iorque é de longe a cidade mais afetada pelo coronavírus no mundo, onde causou a morte a mais de 21.000 pessoas.

“Estamos no limiar do próximo grande passo”, disse o presidente da câmara de Nova Iorque, Bill De Blasio, na conferência de imprensa do governador Andrew Cuomo.

Além da construção e da manufatura, a primeira fase do plano de recuperação económica também inclui o comércio grossista.

“A primeira fase deve trazer 400.000 trabalhadores para trabalhar em Nova Iorque”, disse Andrew Cuomo, alertando que a reabertura “não significa” voltar ao normal. (...) Será diferente “da situação como era antes da pandemia.

Cada fase dura duas semanas, após as quais as autoridades garantem que se a propagação do vírus não acelerar, pode prosseguir-se para a próxima etapa. No total o plano dispõe de quatro fases.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.