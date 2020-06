Julian Assange enfrenta nova acusação nos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje que um grande júri federal apresentou uma nova acusação contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange.

Segundo a agência AP, esta nova acusação não inclui novos elementos, mas alarga a conduta desrespeitosa de Assange, que o Governo norte-americano acredita que tenha infringido a lei.

O organismo anunciou na quarta-feira esta nova acusação contra o fundador do portal Wikileaks, que foi detido no Reino Unido no ano passado, país onde se encontra preso.

A justiça norte-americana procura a extradição de Julian Assange para que este enfrente a acusação de 18 presumíveis delitos de espionagem.

Assange, de 47 anos, é acusado de ter divulgado centenas de milhares de comunicações e ficheiros sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque, incluindo nomes de fontes secretas.

Está ainda indiciado pelos crimes de conspiração e de apoio à ex-analista militar Chelsea Manning, que lhe providenciou a informação classificada.

Estas acusações juntam-se a uma anterior, por alegada tentativa de acesso ilegítimo a uma rede de computadores do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA.

Julian Assange encontra-se atualmente detido na prisão de Belmarsh, em Londres, e contesta as acusações norte-americanas.