Um juiz de Nova Iorque rejeitou hoje uma queixa apresentada pela família do Presidente dos EUA, Donald Trump, para impedir a publicação de um livro escrito pela sua sobrinha, dando ‘luz verde’ ao lançamento da obra considerada polémica.

Com o título “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (”Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”), o livro, que tem publicação prevista para 28 de julho, tem agora ‘luz verde’ para ser lançado, segundo noticia a agência Efe.

O magistrado Peter Kelly, do distrito de Queens, em Nova Iorque, determinou que o seu tribunal não é competente para julgar este assunto, segundo revelou o advogado da autora, Mary Trump, através de uma publicação na rede social Twitter.

O advogado de Robert Trump, o irmão mais novo do Presidente norte-americano, tinha interposto uma ação em tribunal para impedir a autora do livro e a editora Simon & Schuster de o publicarem.

De acordo com a queixa, o livro viola o acordo de confidencialidade relativo à herança de Fred Trump, pai do Presidente dos Estados Unidos e avô de Mary Trump, que morreu em 1999.

O advogado da escritora, Ted Boutrous, aplaudiu a decisão do tribunal num breve comentário no Twitter e disse esperar que esta decisão encerre a controvérsia.

“O tribunal decidiu rápido e corretamente que não tem jurisdição para atender ao pedido infundado da família Trump de excluir um livro da maior importância pública. Esperamos que esta decisão termine o assunto. A democracia prospera com a livre troca de ideias e nem este tribunal nem qualquer outro tem autoridade para violar a Constituição e impor uma restrição prévia ao discurso político”, escreveu Boutrous.

Segundo a editora Simon & Schuster, o livro de memórias lança “luz” sobre “a história sombria” da família do Presidente norte-americano.

No livro, de 240 páginas, Mary L. Trump relata eventos que testemunhou na casa dos avós, em Nova Iorque, descrevendo “um pesadelo feito de traumas, relações destrutivas e uma trágica mistura de negligência e abuso”, segundo a editora.

De acordo com o ‘site’ de notícias Daily Beast, Mary Trump deverá também revelar que é a principal fonte de uma grande investigação sobre as finanças de Donald Trump publicada pelo New York Times.

Mary L. Trump, psicóloga clínica, é filha de Fred Trump Jr, o irmão mais velho do Presidente dos EUA, que morreu em 1981.

Este não é o único livro comprometedor para Trump em que houve tentativas para bloquear a sua publicação.

Em 20 de junho último, um juiz federal norte-americano determinou que o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton podia publicar um livro de memórias, apesar dos esforços da administração do Presidente Donald Trump para o impedir.

O Governo dos Estados Unidos tinha apresentado um pedido para bloquear o lançamento de “A Sala Onde Tudo Aconteceu”, crónica dos 17 meses que o ex-conselheiro Bolton passou com o ocupante da Casa Branca, em 2018 e 2019, dizendo-se preocupado com a possibilidade de a obra expor informações classificadas.