Itália regista mais 22 mortos e 174 novas infecções nas últimas 24 horas

Itália regista hoje mais 22 mortos por covid-19 do que no sábado, totalizando 34.738 vítimas mortais, e mais 174 novas infecções, divulgou a Protecção Civil italiana.

No total, 240.310 pessoas foram infectadas em Itália desde 21 de fevereiro, quando foi registada a primeira infecção de covid-19.

Segundo os dados da Protecção Civil italiana, os 22 mortos registados hoje são dos menores aumentos registados desde o início da crise.

As 174 novas infecções registadas nas últimas 24 horas representam também um dos menores aumentos e estão em linha com os 175 novos casos verificados no sábado.

A Protecção Civil refere que metade dessas infecções estão na região da Lombardia (norte de italiana), a mais afectada pela pandemia.

Actualmente, existem 16.681 pessoas infectadas com a covid-19 em Itália, menos 155 do que no sábado, estando a maioria em isolamento em casa e com sintomas ligeiros.

Apesar desta redução, as autoridades italianas estão a acompanhar de perto a evolução de alguns surtos que surgiram em várias partes do país, nomeadamente num bloco de apartamentos nos arredores de Nápoles, onde 42 imigrantes búlgaros testaram positivo.

A cidade de Bergamo (norte), uma das mais afectadas, vai homenagear hoje à noite junto às portas dos cemitérios as pessoas que morreram com a covid-19, numa cerimónia que contará com a presença do chefe de Estado italiano.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infectou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.564 pessoas das 41.646 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.