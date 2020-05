Iraque afirma ter detido vários dirigentes do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico

As forças de segurança do Iraque anunciaram hoje a detenção de vários dirigentes importantes do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), assim como uma nova operação contra o que resta desta organização extremista perto da fronteira com a Síria.

“As forças de segurança, conduzidas pelo serviço de informações, obtiveram informações precisas que levaram à detenção de criminosos violentos representantes de um dos principais eixos do EI a nível internacional”, indicou o porta-voz do Comando de Operações Conjuntas, Tahsin al-Khafaji.

Em declarações à agência noticiosa estatal iraquiana, INA, o responsável adiantou que entre os detidos está Nasser al-Qardash, um dos possíveis sucessores do defunto líder do grupo ‘jihadista’ Abu Bakr Al-Baghdadi, cuja detenção foi anunciada a semana passada.

Al-Khafaji não precisou mais nomes de detidos, acrescentando que durante a operação as forças de segurança também mataram um “grande número” de combatentes do EI. Assegurou que o que resta do EI não tem outra escolha a não ser “entregar-se ou morrer”.

O porta-voz disse ainda que a nova operação vai decorrer na província de Anbar, fronteiriça à Síria, sendo a última de uma série de ofensivas contra o grupo desde que aumentou os ataques no início do mês sagrado do Ramadão a 23 de abril.

O novo primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kazemi, reconheceu este mês que o grupo ‘jihadista’ se está a tentar reorganizar, embora afirmando que as forças de segurança e aliados estão perto de o erradicar.

Há cinco dias, quando se anunciou a detenção de Al-Qardash, fontes curdas disseram aos jornalistas que este tinha sido detido há meses e entregue há umas semanas às autoridades iraquianas.

O Estado Islâmico conquistou vastos territórios no Iraque em meados de 2014 e, apesar das autoridades de Bagdad terem declarado uma vitória militar contra o grupo em dezembro de 2017, o EI continua ativo em áreas montanhosas do norte e nordeste do país e na fronteira com a Síria.