Irão envia 1,5 milhões unidades de medicamentos para a Venezuela

A Venezuela recebeu 1,5 milhões de diversos tipos de medicamentos provenientes do Irão, ao abrigo da cooperação bilateral, que vão ser distribuídos à população a baixos custos, foi hoje anunciado.

“No âmbito dessa aliança (Irão-Venezuela), e em meio do assédio imperial, dá-se uma nova importação de 1.500.000 medicamentos, que beneficiará a classe trabalhadora, que se tem visto à mercê de especulações promovidas pelas sanções impostas contra o país”, explica o Ministério do Poder Popular do Comércio Nacional, na sua página na Internet.

Segundo o Ministério, entre os medicamentos que chegaram à Venezuela estão Metformina/Sitaglipina, Atorvastatina, Metronidazol, Hidroclorotiazida, Fluconazol, Losartana, Euthyrox e Ácido Valproico.

Trata-se de medicamentos usados no tratamento de várias doenças, entre elas a diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, entre outras, havendo ainda antibióticos.

Os medicamentos foram recebidos no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (norte de Caracas) por Daniel Gómez, vice-ministro de Políticas de Compra e Conteúdo Nacional daquele ministério.

“A chegada desses medicamentos representa uma façanha. São dois países bloqueados pelo imperialismo (Irão e Venezuela), que numa aliança perfeita puderam fintar o bloqueio e fazer a entrega desses medicamentos através da nossa companhia aérea Conviasa (venezuelana), também sancionada pelo império”, disse aos jornalistas.

A Venezuela recebeu, segunda-feira, um carregamento de ajuda técnica humanitária que inclui ‘kits’ de testes da covid-19, em um voo proveniente da República Islâmica do Irão

Na semana antepassada a Venezuela recebeu cinco embarcações com combustível que escasseia no país, provenientes do Irão.

A Venezuela e o Irão colaboram em áreas como ciência e tecnologia, hidrocarbonetos, industrial, habitação e alimentação.