Índia proibe recurso à Zoom nas reuniões governamentais

O Governo da Índia interditou hoje a utilização do programa informático de videoconferência Zoom nas reuniões governamentais em período de confinamento, com a empresa norte-americana a ser confrontada com numerosas falhas de segurança.

“A plataforma não deve ser utilizada por funcionários/dirigentes do governo para fins públicos”, afirmou o ministro dos Assuntos Internos, em comunicado divulgado hoje.

“A Zoom não é uma plataforma séria”, acrescentou no texto.

A Zoom, que se tornou muito popular devido à pandemia da covid-19 e do confinamento das populações, sofreu nas últimas semanas uma série de intrusões durante encontros virtuais com estudantes e professores, fiéis e outras reuniões em todo o mundo.

Grandes empresas e organizações têm recomendado a não utilização desta tecnologia.

Os dirigentes da Zoom, que viram a utilização diária da plataforma passar de 10 milhões de dezembro para 200 milhões em março, apresentaram desculpas e têm anunciado novas medidas de segurança.