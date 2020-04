Ilhas do Canal com 20 mortes e 470 casos positivos de Covid-19

O número de casos positivos do Covid-19 continuam aumentar nas Ilhas do Canal. Hoje há registar mais 13 casos positivos e uma morte.

O boletim informativo do governo de Jersey, referente ao dia de hoje, destaca 11 novos casos positivos da Covid-19 e mais uma morte. Assim, Jersey passa a ter 2234 casos positivos e 11 mortes pela Covid-19.

No entanto, o governo da ilha de Guernsey informou que têm dois novos casos positivos de Covid-19, totalizando agora 236 casos positivos. Hoje não há nenhuma morte a registar na ilha de Guernsey, mantendo o mesmo número de mortes, nove causadas por esta pandemia.

As ilhas do Canal têm 470 casos positivos do Covid-19 e 20 mortes no total.

Embora que a ilha Jersey tenha quase o dobro da população do que a ilha de Guernsey, os números do Covid-19 são assustadores e muito preocupantes.

A comunidade madeirense das ilhas do canal é bastante significativa: residem cerca de 18 mil madeirenses em Jersey e cerca de 1000 em Guernsey.