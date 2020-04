Helicóptero canadiano ao serviço da NATO desaparece no mar entre Itália e Grécia

Um helicóptero militar que opera a partir de uma fragata canadiana envolvida nas operações da NATO no Mediterrâneo desapareceu hoje no mar Jónico entre as costas de Itália e da Grécia, reportou a televisão oficial grega ERT.

Segundo a cadeia de televisão, que confirmou também o incidente junto do Ministério da Defesa helénico, as operações de busca estão a ser efectuadas por fragatas da marinha italiana e turca, acreditando-se que a bordo do helicóptero estarão três pessoas.

As autoridades gregas indicaram que, até agora, não lhes foi pedida qualquer ajuda, uma vez que a área em que se pensa que poderá estar o aparelho é bastante longe da costa da Grécia, já fora da área de responsabilidade do país para operações de busca e salvamento.