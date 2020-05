França reabriu hoje algumas praias e sábado o santuário de Lourdes

O Governo francês decidiu reabrir hoje algumas praias do litoral atlântico, dando também “luz verde” à reabertura, sábado, do santuário de Lourdes, no sudoeste, como mais medidas do fim das restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Segundo o Ministério do Interior francês, as praias do litoral atlântico, não todas, poderão ser frequentadas entre as 08:00 e as 21:00, sendo proibida, porém, a realização de piqueniques.

Outro sinal da retoma progressiva da normalidade em França, após quase dois meses de confinamento, é a reabertura do santuário de Lourdes.

No comunicado, o Ministério do Interior francês refere que, a partir de sábado, os peregrinos dos arredores poderão deslocar-se “individualmente” ao santuário, estando, porém, ainda vedado, para já, o acesso a turistas fora da região.

Não foi avançada uma data nesse sentido.

O santuário encerrou as portas a 17 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Trata-se do encerramento mais longo da sua história.

“A reabertura, este sábado, é um grande sinal de esperança. Fico bastante feliz”, declarou o reitor do santuário, monsenhor Olivier Ribadeau Dumas, lamentando que o encerramento tenho custado aos cofres oito milhões de euros, “um défice histórico”.

“Os recursos do santuário estão intimamente ligados às visitas dos peregrinos. Sem a sua presença, sem as suas ofertas, Lourdes não conseguirá sobreviver”, sublinhou.

O número total de mortos em França devido à pandemia de covid-19 aumentou hoje para 27.074, com mais 83 óbitos registados nas últimas 24 horas.

Do total de vítimas mortais associadas ao novo coronavírus, 17.101 foram registadas em unidades hospitalares e 9.973 ocorreram em lares de idosos e centros para pessoas que, por motivos de saúde ou incapacidade, necessitam de prestação de cuidados constantes.

Segundo a tutela, há atualmente 21.071 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus, sendo que 2.428 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 507 novos casos no país, elevando, assim, o número total desde o início da pandemia para 140.734. França regista ainda 58.673 pessoas curadas da covid-19.

França é atualmente o quinto país no mundo com mais mortos devido ao novo coronavírus depois dos Estados Unidos (82.389 mortos), Reino Unido (33.186 mortos), Itália (30.911 mortos) e Espanha (27.104 mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.