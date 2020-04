França desiste de enviar seis doentes para a República Checa

A França desistiu de enviar para a República Checa seis doentes com o novo coronavírus dada a melhoria da situação no país, indicou hoje o primeiro-ministro checo.

Andrej Babis falava após uma conversa telefónica com o seu homólogo francês, Edouard Philippe.

O primeiro-ministro francês “expressou o seu agradecimento, mas disse que a situação em França melhorou e que não vão aproveitar a nossa oferta”, disse Babis citado pela agência CTK.

“Estão gratos pela nossa solidariedade, mas optaram por outra solução”, adiantou.

“Mais uma vez obrigado ao primeiro-ministro checo, @AndrejBabis e ao @FNBrno (hospital). A situação no leste de França está a melhorar, o primeiro-ministro @EPhilippePM informou @AndrejBabis e os seis doentes (...) não serão transferidos”, confirmou a embaixada de França na rede social Twitter.

Praga não oferecerá a sua capacidade de acolhimento de doentes a outro país, indicou o primeiro-ministro checo.

A chegada dos seis doentes franceses a um hospital em Brno (sul) era esperada hoje.

A Alemanha, a Áustria e a Suíça receberam nas últimas duas semanas doentes transferidos dos saturados hospitais do leste de França.

A França já registou 92.839 casos do novo coronavírus, incluindo 8.078 mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 676.000 infetados e mais de 50.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados até hoje.