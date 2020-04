Exportações chinesas caem 3,5% em Março e sinalizam recuperação

As exportações chinesas registaram uma queda homóloga de 3,5%, em março, sinalizando uma recuperação para as indústrias exportadoras do país, depois de quedas acentuadas em janeiro e fevereiro devido à pandemia da covid-19.

De acordo com os dados divulgados pelas alfândegas da China, no conjunto, as exportações no primeiro trimestre caíram 6,4%, em termos homólogos, depois de um declínio de dois dígitos registado em janeiro e fevereiro.

Em março, a balança comercial chinesa alcançou um excedente de 18,5 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros), depois de, nos dois primeiros meses do ano, ter registado um défice de 7,1 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros).

No entanto, as autoridades alfandegárias alertaram para nova queda nas exportações, já que a pandemia obrigou alguns dos maiores mercados de exportação da China a adotar bloqueios generalizados nas últimas semanas.

“À medida que a covid-19 se alastrou pelo mundo, a economia global enfrenta uma crescente pressão de queda”, disse um porta-voz das alfândegas.

“As incertezas estão a aumentar e o comércio externo da China está a enfrentar maiores dificuldades”, disse Li Kuiwen.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A China registou 89 casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, incluindo três de contágio local na província de Guangdong, adjacente a Macau, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Até às 00:00 de hoje (17:00 de segunda-feira em Lisboa), as autoridades chinesas não registaram novas mortes devido à covid-19, o terceiro dia desde o início da epidemia, em dezembro passado, sem vítimas mortais.

Todos os três casos de contágio local foram diagnosticados na província de Guangdong, adjacente a Macau, no sudeste do país. Os restantes 86 casos são importados do exterior.

No final do mês passado, as autoridades chinesas baniram a entrada de estrangeiros no país, mas muitos chineses radicados no exterior estão a voltar ao país, à medida que a doença alastra pelo resto do mundo, pelo que a China passou a contar com centenas de casos importados.

Segundo a Comissão de Saúde chinesa, 75 pacientes receberam alta após terem superado a doença, nas últimas 24 horas, mas devido às 89 novas infeções registadas, o número total de infetados “ativos” no país asiático aumentou para 1.170, no terceiro dia consecutivo de inversão de tendência de descida.

O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.249, entre os quais 3.341 pessoas morreram e, até ao momento, 77.738 pessoas tiveram alta, acrescentou a mesma fonte.