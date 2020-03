Euro mantém-se acima de 1,08 dólares

O euro negociou hoje acima de 1,08 dólares, numa altura em que aumenta a procura de dólares, considerados um ativo refúgio.

Às 18h10 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0868 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde negociava a 1,0757 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,0827 dólares.

Na Alemanha, maior economia da zona euro, foi hoje aprovado no parlamento um pacote de medidas com um volume total de 750 mil milhões de euros, o maior desde a II Guerra Mundial, para travar os efeitos do coronavírus.

Também na Alemanha foi anunciado que a confiança empresarial caiu mais em março do que o esperado.

O índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha caiu para 86,1 pontos em Março, contra 96 pontos em Fevereiro, segundo os dados definitivos do Instituto de Investigação Económica (Ifo).